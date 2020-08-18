Зеленский официально назначил Витольда Фокина представителем Украины на переговорах ТКГ

Политика
Христина Качоровська0

Глава государства подписал указ, которым назначил Витольда Фокина в состав украинской делегации на переговорах ТКГ.

 

Витольд Фокин
Витольд Фокин. Фото — rubryka.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОП.

В указе президента сообщается, что Фокин будет первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Фокин уже прокомментировал свою новую должность и заявил, что его зада в Минском процессе — вести переговоры с представителями ОРДЛО.

«Моя задача — взаимодействовать с представителями временно оккупированного Донбасса, которых Украина позвала на переговоры».

Он добавил, что его задача в ТКГ отличается задач второго заместителя Кравчука Алексея Резникова:

«Для меня будет честью помочь Украине в такое тяжелое время. Я прекрасно понимаю, что придется делать на переговорах. Я хорошо знаю Донбасс».

Напомним, ранее мы писали, что заседание ТКГ пройдет 18 августа.


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