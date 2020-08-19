Начинается катастрофа Донбасса – Казанский рассказал, с чем скоро столкнется «Л/ДНР»

Денис Пушилин и Леонид Пасечник проводят системную политику по закрытию шахт по добыче угля, а также остановке процесса откачки водных ресурсов оттуда. Если все так и продолжится, то попросту у «Л/ДНР» не будет водных запасов. Водоемы высохнут, вследствие чего люди в ОРДЛО окажутся без водоснабжения.

Такое мнение выразил украинский журналист Денис Казанский, передает «НБН» со ссылкой на «Донецкие Новости».

«Начинается катастрофа Донбасса. Сепаратисты из-за проводимой политики привели Донбасс к серьезной проблеме. Там высыхают реки и озера. Все из-за закрытия угольных шахт и остановки водоотведения на этих объектах. У них нет средств на модернизацию. Они не будут инвестировать в предприятия, которые не принадлежат оккупантам. Эти люди попросту выжимают максимум ресурсов, а затем приходят к уничтожению», — сообщил в начале Казанский.

После этих слов он выразил уверенность, что Пушилин и Пасечник повсеместно проводят данную практику в ОРДЛО, и удивляться здесь нечему.

«Воды не будет – они не решат проблему, если не подключат Украину. Водоемы исчезнут. Они будут не в состоянии обеспечить жителей ОРДЛО водными ресурсами. Сельское хозяйство будет уничтожено. Начнется экологическая катастрофа огромного масштаба», — подытожил Казанский.

Напомним, жду предложений – Пушилин решил действовать ради «ДНР» и обратился к жителям Донбасса.