Российские войска уже в Беларуси, 14-16 тысяч военных РФ уже в стране и Путин может их усилить: военный эксперт

Главное Политика
Ник Петров0
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Войска России уже есть в Беларуси, численность военной группировки РФ на территории республики оценивается в 14 – 16 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Путин ввел войска в Беларусь.
В Беларуси находится 14 – 16 тысяч человек личного состава российских войск. Фото: news.rambler.ru.

По оценке военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, вероятность того, что Путин окажет военную помощь Александру Лукашенко существует.

«Лукашенко нужен Путину у власти, как воздух», — считает Жданов.

И поэтому, по его словам, Кремль уже начал вмешиваться в беларускую ситуацию.

«Во-первых, батька понятен Путину. Во-вторых, если сейчас помочь Лукашенко сохраниться у власти, то в отношении Москвы он будет куда более послушным, чем раньше. И тогда движение в сторону союзного государства России и Беларуси станет стремительным», – пояснил Жданов.

Эксперт выразил уверенность в том, что Путин может ввести войска в Беларусь, если возникнет такая необходимость, тем более, что воска РФ в республике уже присутствуют, их нужно будет только усилить.

По словам Жданова, после совместных учений в 2017 году РФ «забыла» на территории Беларуси целую дивизию, которая рассредоточилась на 7 полигонах, а в Могилеве еще с 2014 года находится российская авиагруппа.

Ранее сообщалось о том, что Путину лучше держаться подальше от событий в Беларуси.


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