Российские войска уже в Беларуси, 14-16 тысяч военных РФ уже в стране и Путин может их усилить: военный эксперт

Войска России уже есть в Беларуси, численность военной группировки РФ на территории республики оценивается в 14 – 16 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

По оценке военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, вероятность того, что Путин окажет военную помощь Александру Лукашенко существует.

«Лукашенко нужен Путину у власти, как воздух», — считает Жданов.

И поэтому, по его словам, Кремль уже начал вмешиваться в беларускую ситуацию.

«Во-первых, батька понятен Путину. Во-вторых, если сейчас помочь Лукашенко сохраниться у власти, то в отношении Москвы он будет куда более послушным, чем раньше. И тогда движение в сторону союзного государства России и Беларуси станет стремительным», – пояснил Жданов.

Эксперт выразил уверенность в том, что Путин может ввести войска в Беларусь, если возникнет такая необходимость, тем более, что воска РФ в республике уже присутствуют, их нужно будет только усилить.

По словам Жданова, после совместных учений в 2017 году РФ «забыла» на территории Беларуси целую дивизию, которая рассредоточилась на 7 полигонах, а в Могилеве еще с 2014 года находится российская авиагруппа.

Ранее сообщалось о том, что Путину лучше держаться подальше от событий в Беларуси.