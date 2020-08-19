Ввести санкции немедленно: в Европарламенте решили, что делать с властью Беларуси

С таким заявлением выступил президента Европаламента Давид Сассоли. Он призвал лидеров Европейского союза немедленно ввести санкции против действующей белорусской власти.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт Европейского парламента.

«У нас дна задача: поддержать требования народа Беларуси и провести новые выборы президента как модно скорее. Также мы должны гарантировать, что те, кто издевался над активистами, будут наказаны».

Сассоли особо подчеркнул, что Евросоюз должен давить на власть Республики Беларусь, дабы те отпустили всех задержанных, а также оплатили им лечение и компенсации:

«Поэтому мы призываем совет Европы применить против власти Беларуси санкции. Немедленно. Нужно наказать их за нарушение прав человека, которые произошли. Санкции могут включать в себя замораживание активов людей, которые злоупотребляют властью и нарушают демократию».

Напомним, ранее мы писали, что США могут ввести санкции против Беларуси.