Очень доволен — Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ

На днях состоялась первая встреча Трехсторонней контактной группы, где украинскую делегацию впервые представлял первый президент Леонид Кравчук.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

«Я очень доволен работой Леонида Кравчука. Я снова скажу, что очень благодарен Леониду Кучме, он и правда сделал много. Я всем доволен, у нас есть определённые достижения».

В частности, среди достижений президент Украины отмечает режим прекращения огня, благодаря которому уже 25 дней на Донбассе ВСУ не несут потери:

«Встречи ТКГ должны продолжаться, они должны постоянно вести переговоры».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук прокомментировал перемирие на Донбассе.