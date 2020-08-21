Кремль принял окончательное решение по Украине – Портников сообщил, как будет действовать Путин

Стало известно о том, Владимир Путин предоставил Донбасс Константину Затулину – того, кого в Украине считают одним из самых одиозных политиков. Это означает, что Кремль потерял интерес к Донбассу, но не к Украине. Более того, Затулин будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей стране.

Такое мнение выразил Виталий Портников, передает «НБН» со ссылкой на статью «НВ».

«Служба внешней разведки Украины говорит о том, что «ДНР» и «ЛНР» будет заниматься депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Если этот человек будет отвечать за «тараканьи бега» в «Л/ДНР», то это станет знаком, что Кремль не заинтересован в Донбассе. Это укажет на то, что Кремль принял окончательное решение по Украине. Следующий шаг после этого – переход страны под политический контроль РФ», — сообщил Портников в самом начале.

Портников также напомнил, что Затулин в 2010 утверждал, будто бы Российская Федерация не заинтересована в Крыме. После этого президентом стал Янукович. В Москве, по словам Портникова, пришли к выводу о том, что есть возможность установить свой контроль над всей территорией страны, а не только над Крымом.

«Мы видим сейчас похожую ситуацию. Если подобное случится, то о Затулине опять замолчат, а ему придется вспоминать о своих заслугах по уничтожению суверенитета Украины. Надеюсь, Украина не дождется этого», — подытожил он.

Напомним, Россия поставила Украине ультиматум по Донбассу: Кравчук раскрыл детали серьезного заявления.