Это не приоритетный вопрос — Зеленский не хочет переносить ТКГ из Минска

Президент Украины уверен, что смысла переносить переговорную площадку ТКГ из Минска в какой-то другой город просто нет.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Зеленского телеканалу «Украина 24».

«Украина благодарна всем странам, которые предложили нам площадку ля переговоров ТКГ. Но сейчас эти «минские переговоры» и так проходят не в Беларуси, а благодаря видеосвязи из-за коронавируса. Поэтому, смысла что-то куда-то переносить нет».

По словам главы государства, важно не место переговоров, а люди, которые их ведут:

«Нет смысла менять площадку… Особенно сейчас. Я не понимаю, зачем нужно что-то менять. Это не приоритетный вопрос».

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что переговоры ТКГ надо перенести из Минска.