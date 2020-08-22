Это не приоритетный вопрос — Зеленский не хочет переносить ТКГ из Минска

Политика
Христина Качоровська0
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Президент Украины уверен, что смысла переносить переговорную площадку ТКГ из Минска в какой-то другой город просто нет.

 

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — biz.censor.net.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Зеленского телеканалу «Украина 24».

«Украина благодарна всем странам, которые предложили нам площадку ля переговоров ТКГ. Но сейчас эти «минские переговоры» и так проходят не в Беларуси, а благодаря видеосвязи из-за коронавируса. Поэтому, смысла что-то куда-то переносить нет».

По словам главы государства, важно не место переговоров, а люди, которые их ведут:

«Нет смысла менять площадку… Особенно сейчас. Я не понимаю, зачем нужно что-то менять. Это не приоритетный вопрос».

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что переговоры ТКГ надо перенести из Минска.


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