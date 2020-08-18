Минск себя исчерпал — в «Слуге народа» рассказали, куда можно перенести переговоры ТКГ

Депутаты от пропрезидентсткой фракции выставили у себя в соцсетях общее обращение к Владимиру Зеленскому, с требованием перенести формат ТКГ из Беларуси в другую страну.

Куда именно можно передвинуть Минский процесс в эфире «Украина 24» рассказал «слуга» Богдан Яременко, пишет «НБН«.

«Вопрос о том, куда перенести площадку переговоров — это вопрос консультаций. Украина не может сама решить его, потому есть ещё Россия и ОБСЕ… Ну с последними проблем не будет, а вот Россия. Но, теоретически, есть много вариантов места для переговоров».

В частности, считает Яременко, переговоры можно перенести в Швейцарию, которая уже много веков служит площадкой для тяжелых переговоров:

«Можно ещё в Турцию, или Казахстан… Вариантов достаточно, самое важное — отказаться от услуг Беларуси. Минск себя исчерпал».

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что нужно перенести переговоры из Минска.