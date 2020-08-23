Я бы провел новые выборы — Зеленский прокомментировал ситуацию в Беларуси

Украинский президент рассказал, что если бы оказался на месте Лукашенко, то не задумываясь провел бы ещё одни президентские выборы.

Об этом Владимир Зеленский поведал в интервью «Euronews«, сообщает «НБН«.

«Вот давайте смоделируем ситуацию: я уверен в себе, я уверен в свой поддержке. Как мне утихомирить своих людей? Я бы сделал так: объявил о проведении новых выборов в течение месяца. И я снова баллотируюсь. И пусть баллотируются все, кому хочется».

При этом, отметил украинский президент, он также пригласил бы на новые выборы зарубежных наблюдателей:

«Я бы сказал белорусам: «Пожалуйста, вот выбирайте, кого душа желает». И после этого все вопросы бы отпали. Я уверен в этом. И не важно, кто бы победил — Лукашенко или другой кандидат. Главное, что в стране будет спокойно, без крови и протестов… Так было бы по-справедливости».

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Зеленского, что грозит за «разжигание беспорядков».