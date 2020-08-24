«Нацкорпус» пришел под стены Офиса президента: Билецкий озвучил главное требование ветеранов к Зеленскому

Ветераны российско-украинской войны, волонтеры, участники Революции Достоинства требуют, чтобы в Украине появился закон о коллаборантах. Данное требование к президенту Владимиру Зеленскому под стенами Офиса главы государства озвучил лидер «Нацкорпуса», экс-командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фокус».

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины огромное число людей вышло на улицы Киева, чтобы принять участие в Марше защитников Украины. В Марше приняли участие ветераны российско-украинской войны, волонтеры, участники Революции Достоинства. Часть участников акции, среди которых и представители «Нацкорпуса», прорвались через кордон правоохранителей к Офису президента.

Под стенами Офиса президента лидер «Нацкорпуса», экс-командир полка «Азов» Андрей Билецкий озвучил требование ветеранов к главе государства. Ветераны, волонтеры хотят, чтобы президент защитил страну от внутреннего врага. Они требуют, чтобы руководитель государства подал неотложный закон о коллаборантах.

«Это единственное требование на сегодня. Этот проект не даст существовать в политической, общественной и медиа жизни «пятой колоне» РФ. Мы надеемся, что День Независимости, ветераны, и большое количество людей, которое здесь собралось, поспособствует тому, что президент нас услышит», — заявил Билецкий.

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