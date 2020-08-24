Анонсирована встреча глав МИД стран «нормандской четверки»: названы главные теми переговоров

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что «нормандская» встреча на уровне глав МИД стран «нормандской четверки» может состояться в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «24 Канал».

Сегодня, 24 августа, глава МИД ФРГ Хайко Маас с рабочим визитом прибыл в Украину. Он встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Во время совместной пресс-конференции главный дипломат Германии заявил, что руководители МИД стран «нормандской четверки» могут встретиться в сентябре для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется, что эта встреча состоится.

Но на данный момент неизвестно, согласится ли Россия принять участие в переговорах.

«Министры Маас и Жан-Ив Ле Дриан (министр иностранных дел Франции. ред.) поддержали мое предложение, за что я им благодарен. У нас есть основания полагать, что данная встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате и к нам присоединится глава МИД РФ», — заявил Кулеба.

Кроме того, во время пресс-конференции Кулеба рассказал, какие вопросы могут обсудить руководители МИД стран «нормандской четверки». По его словам, стороны могут обсудить «формулу Штайнмайера», а также выборы на Донбассе.

Также главный дипломат Украины подтвердил, что на данный момент идет подготовка к проведению встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Встреча, как известно, запланирована на 28 августа.

Ранее мы сообщали, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска.