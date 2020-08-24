Пушилин и Медведчук уже готовятся – Бовх сообщил, что хотят предпринять пророссийские силы

Главарь «ДНР» Денис Пушилин и один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук начинают новую политическую «игру». Они подготавливают основу для местных выборов на Донбассе, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Предварительно именно это является их заданием, которое дал им Кремль.

Такое мнение выразил политический обозреватель Юрий Бовх в своем материале на «Остров», передает «НБН».

«Не так давно в информационном поле «Л/ДНР» сверкнул словно яркая комета позабытый отец-основатель «ДНР» Андрей Пургин. В то же время диверсант в отставке Игорь Гиркин даже испугался того, что появилась тишина на линии фронта. Но все это не просто так. Пургин, вот, совсем не сдался, назвавшись оппозицией. Он продолжил развивать свои бредовые идеи об отторжении Украины, а Пушилин только исполняет его волю», — сообщил в начале Бовх.

Для того, чтобы план Пургина исполнился, как считает эксперт, сепаратисту очень нужны выборы на территории Донбасса. Боевик уверяет, что его сила не сколько формально политическая, а именно идеологическая, что насторожило общественность.

«Сейчас уже не секрет, что «ДНР» и «Свободный Донбасс» во всю готовятся к выборам, как и офис Медведчука в Донецка. Разве это может быть совпадением? Эти люди могут рука об руку идти, выстраивая свои планы. Пушилин и Медведчук во всю готовятся к местным выборам», — сообщил в конце Бовх.

Напомним, мир на Донбассе только при определенных условиях – Зеленский сообщил, что должны сделать в «Л/ДНР».