Посмотрите, кто идет на местные выборы – Азаров показал, кто хочет представлять народ Украины

Бывший премьер Украины Николай Азаров был возмущен тем, кто хочет пройти в украинскую власть. Он опубликовал фото украинского казака рядом с его приближенными, а затем написал небольшой пост, в котором решил продемонстрировать всю абсурдность ситуации.

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Посмотрите, Кто идет на местные выборы в Запорожской области – казак. Можете представить, чем же он прославился? Тем, что разрубил напополам своей саблей огурец на руке у президента Украины. Владимир Зеленский держал его в руках. Никаких профессиональных знаний или навыков. Нет нужных умений. Что тут еще можно сказать?!», — заявил Азаров.

Посмотрите, кто идет на местные выборы в Запорожской области – казак. Знаете, чем он прославился? Тем, что разрубил напополам саблей огурец на руке у Президента Зеленского. Ни профессиональных знаний, ни полезных навыков, ни необходимых умений. Что тут сказать?! pic.twitter.com/82ssubrOUl — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 24, 2020

Пользователи соцсетей впервые за долгое время в большинстве своем были солидарны со мнением бывшего украинского премьера. Они написали, что человек без соответствующих знаний в политике – это уже явный перебор.

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