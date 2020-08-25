Посмотрите, кто идет на местные выборы – Азаров показал, кто хочет представлять народ Украины

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины Николай Азаров был возмущен тем, кто хочет пройти в украинскую власть. Он опубликовал фото украинского казака рядом с его приближенными, а затем написал небольшой пост, в котором решил продемонстрировать всю абсурдность ситуации.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото – Nbnews.com.ua

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Посмотрите, Кто идет на местные выборы в Запорожской области – казак. Можете представить, чем же он прославился? Тем, что разрубил напополам своей саблей огурец на руке у президента Украины. Владимир Зеленский держал его в руках. Никаких профессиональных знаний или навыков. Нет нужных умений. Что тут еще можно сказать?!», — заявил Азаров.

Пользователи соцсетей впервые за долгое время в большинстве своем были солидарны со мнением бывшего украинского премьера. Они написали, что человек без соответствующих знаний в политике – это уже явный перебор.

Напомним, Пушилин анонсировал повышение зарплат и пенсий: главарь «ДНР» сообщил, когда выплаты будут как в РФ.


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