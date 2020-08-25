Пушилин анонсировал повышение зарплат и пенсий: главарь «ДНР» сообщил, когда выплаты будут как в РФ

Сепаратистский лидер Денис Пушилин рассказал о том, что в самопровозглашенной «республике» совсем скоро выплаты дойдут до уровня Ростовской области РФ. Он сообщил, что с января 2021 до начала 2022 года будут постепенно повышаться размеры пенсий и зарплат бюджетникам. И именно тогда, по его словам, «ДНР» якобы достигнет экономического уровня Ростовской области.

Об этой информации сообщили СМИ сепаратистов, передает «НБН».

«Пенсии и заработные платы бюджетникам будут повышены с 1 января следующего года. До начала 2022 будет постепенный рост выплат, который выведет «республику» на уровень Ростовской области Российской Федерации», — кратко сообщил Пушилин.

Неизвестно, за счет чего будут повышаться выплаты в «ДНР». При этом с учетом частых сообщений об экономических провалах «республики», подобные заявления показались некоторым пользователям соцсетей практически фантастическими. Однако были и те, кто поверил террористу.

Как сообщалось ранее, конец войны на Донбассе уже в 2020: Зеленский выступил с заявлением о прекращении военных действий.