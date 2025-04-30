Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минсоцполитики Украины, пенсионеры из числа ВПЛ располагают правом на компенсирование затрат на проживание со стороны государства.

Размер вышеописанной финпомощи составляет стандартно — 2 000 гривен на особу, и 3 000 гривен, если получатель является человеком с инвалидностью. При этом, соцподдержка выплачивается на протяжении полугода после ее назначения.

Также, подобные правительственные выплаты на проживание для категории пенсионеров-ВПЛ продолжаются в автоматическом порядке, если:

особе исполнилось более 60 лет;

гражданин получает какую-либо разновидность соцпомощи/не имеет права на возрастное пенсионное пособие;

суммарный среднемесячный доход на одного члена семьи, проживающей в домовладении, не превышает 9 444 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ сообщали, как в течение года изменялась средняя зарплата украинцев.