У Зеленского есть возможность начать наступление на Крым — Турчинов

Бывший секретарь СНБО прокомментировал слова украинского президента о том, что все виновные в «сдачи Крыма без боя» будут отвечать за это.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В Комментарии изданию Александр Турчинов отметил, что единственными виновниками потери Крыма являются Янукович и его соратники:

«Из-за многих людей мы потеряли Крым. В частности, из-за Януковича и людей из его окружения, которые уничтожали нашу армию. Но, к сожалению, на допрос их вызывать не будут… А допрашивать начнут тех, кто сейчас является оппозицией ко власти».

При этом добавил Турчинов, сейчас у Зеленского есть много возможностей начать наступление на аннексированный полуостров, чтобы вернуть его:

«У господина Зеленского сейчас больше возможностей, чем у нас в 2014, провести наступление на Крым. И мы готовы ему помочь в этом вопросе. Но, боюсь, что ему «договорянки» с Кремлем куда важнее, чем территория Украины».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский рассказал о плане по возвращению Крыма.