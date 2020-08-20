Крым будет наш: Зеленский заявил о новом плане по возвращению полуострова

Владимир Зеленский заявил о новом плане по возвращению аннексированного Крыма в состав Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По словам президента, в борьбе за возвращение полуострова поспособствует Херсонская область, вернее ее развитие.

Своим новым планом Зеленский поделился в ходе рабочего визита на Херсонщину, где презентовал Стратегию развития данного региона.

Как отметил глава Украины, в Херсонской области есть все необходимое для успешного продвижения планов по развитию региона.

«Херсонщина имеет все. Не имеет только одного — нет другого выхода, чем стать бриллиантом украинского Юга. И это не желание, это — наша задача. Совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что этот регион обладает невероятным потенциалом для развития не только в аграрном секторе, но также в энергетике, транспорте и туризме.

Ранее сообщалось о том, что социальных пенсий в Украине не будет.