Боевиков из ОРДЛО перебрасывают в Беларусь: стало известно о коварном плане Путина

Главное Политика
Ник Петров0
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Такая шокирующая информация была обнародована активистами из общественной организации «Восточная правозащитная группа».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Путин.
Путин решил помочь Лукашенко силами российских «ихтамнетов» из ОРДЛО. Фото: news.online.ua.

По их данным, переброска «добровольцев» осуществляется автобусами к границе России с Беларусью. Всего было замечено три автобуса с наемниками, два из которых въехали на территорию России через КПВВ «Изварино», а третий – из Антрацита через Новошахтинск Ростовской области.

«Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе Российской Федерации и Беларуси. Сбор производится через бригаду «Призрак» и местные военные комиссариаты. Рекруты предлагают 30000 рублей + суточные расходы», — поделилась информацией активистка Вера Ястребова.

Так же был замечен и грузовик с российскими «ихтамнетами», которые рассказали, что едут в Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что Песков заявил о готовности России помочь Беларуси.


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