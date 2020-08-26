Боевиков из ОРДЛО перебрасывают в Беларусь: стало известно о коварном плане Путина

Такая шокирующая информация была обнародована активистами из общественной организации «Восточная правозащитная группа».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По их данным, переброска «добровольцев» осуществляется автобусами к границе России с Беларусью. Всего было замечено три автобуса с наемниками, два из которых въехали на территорию России через КПВВ «Изварино», а третий – из Антрацита через Новошахтинск Ростовской области.

«Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе Российской Федерации и Беларуси. Сбор производится через бригаду «Призрак» и местные военные комиссариаты. Рекруты предлагают 30000 рублей + суточные расходы», — поделилась информацией активистка Вера Ястребова.

Так же был замечен и грузовик с российскими «ихтамнетами», которые рассказали, что едут в Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что Песков заявил о готовности России помочь Беларуси.