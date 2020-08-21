Песков заявил о готовности России помочь Беларуси: что решили в Кремле

Россия готова сделать все возможное для урегулирования ситуации в Беларуси при условии получения соответствующего запроса от властей республики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном вмешательстве России в беларуский конфликт.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, безусловно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», – сказал он.

При этом Песков уточнил, что Кремль не будет вмешиваться во внутреннюю политику соседней страны и не будет давать оценки действиям беларуских властей в вопросах возбуждения уголовных дел.

«Это абсолютно суверенное дело Беларуси», — подчеркнул пресс-секретарь.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Эммануэля Макрона привлечь ОБСЕ в качестве посредника для урегулирования ситуации в Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что Жириновский рассказал о статусе Беларуси в составе России.