Пушилин внес изменения в правила выезда граждан Украины: главарь «ДНР» пошел на серьезный шаг

Лидер сепаратистов из «ДНР» Денис Пушилин решил внести изменения в так называемый «указ №57». Он носит интригующее название: «О введении режима повышенной готовности». Именно там главарь террористов вписал по-новому отдельный пункт касательно украинских граждан.

Об этой информации сообщило независимое издание «ДонПресс», передает «НБН».

Отмечается, что текст «документа» был изменен. Вместо привычных слов «для выезда граждан на территорию ДНР, временно находящуюся под контролем государства Украина» теперь похожее, но несколько видоизмененное предложение.

«Для выезда на территорию ДНР, что временно находится под контролем государства Украина, граждан, которые имеют регистрацию на территории государства Украина или ОРДО, временно находящейся под контролем государства Украина», — изменил Пушилин.

При этом неизвестно, для чего был изменен данный текст. Некоторые люди в соцсетях предположили о том, что это что-то вроде имитации изменений. Другие же считают, что данное изменение необходимо расследовать, так как за ним может последовать какая-то провокация со стороны боевиков.

Напомним, конец войны на Донбассе уже в 2020: Зеленский выступил с заявлением о прекращении военных действий.