Как сообщает «НБН» со ссылкой на информаторов Associated Press, Дональд Трамп раскрыл сенаторам-республиканцам свои намерения, проведя закрытую встречу на Капитолийском холме.

Исходя из слов источников, первоочередные указы, которые одобрит Трамп, судя по всему, затронут не вопрос продолжения поддержки Украины, а неурегулированные темы, касающиеся внутренней политики — безопасности границ США и депортации «нелегалов».

В частности, советник Трампа Стивен Миллер уже успел представить сенаторам от Республиканской партии ряд мер, направленных на усиление безопасности рубежей с Мексикой и расширение иммиграционного контроля.

Также, союзники новоизбранного главы Белого дом готовят ряд исполнительных актов, которые Трамп смог бы оперативно визировать, фактически сразу после инаугурации, 20 января, и речь идет о:

развитии энергетики;

гендерной политике в учебных заведениях;

пересмотре правил обязательной вакцинации населения;

иных обещаниях, сделанных в период предвыборной кампании, и, как оказалось, — в обход «законодательного аппарата Конгресса».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему исход потенциальных переговоров Трампа и Путина не гарантирует стабильного мира для Украины.