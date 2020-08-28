Никто не тянул за язык – Илларионов об обещаниях Зеленского

По словам экономиста, бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова обещания президента народу – это «его контракт с народом». Руководитель Украины Владимир Зеленский, по его словам, этот контракт не выполняет.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Илларионов отметил, что обещания Владимира Зеленского, которые он озвучил, еще, будучи кандидатом на пост главы государства, все еще не воплощены в жизнь.

«Он сам озвучил эти обещания. Никто не тянул его за язык», — сказал бывший советник президента РФ.

Илларионов вспомнил одно из самых громких обещаний нынешнего президента Украины – «о посадках весной».

«И где «посадки»? И где же реализация этих обещаний? Это контракт с украинским народом», — сказал российский экономист.

По словам Илларионова, глава государства должен переживать за граждан своей страны, так же как о своей семье.

«Это хорошо, что он так замечательно относится к своей семье – супруге, детям. Но, если ты президент, то граждане твоей страны становятся твоими родственниками, и за них ты должен переживать, так как за свою семью», — сказал Илларионов.

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