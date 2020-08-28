Никто не тянул за язык – Илларионов об обещаниях Зеленского

Политика
Ольга Гергелюк0
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По словам экономиста, бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова обещания президента народу – это «его контракт с народом». Руководитель Украины Владимир Зеленский, по его словам, этот контракт не выполняет.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka. 

Илларионов отметил, что обещания Владимира Зеленского, которые он озвучил, еще, будучи кандидатом на пост главы государства, все еще не воплощены в жизнь.

«Он сам озвучил эти обещания. Никто не тянул его за язык», — сказал бывший советник президента РФ.

Илларионов вспомнил одно из самых громких обещаний нынешнего президента Украины – «о посадках весной».

«И где «посадки»? И где же реализация этих обещаний? Это контракт с украинским народом», — сказал российский экономист.

По словам Илларионова, глава государства должен переживать за граждан своей страны, так же как о своей семье.

«Это хорошо, что он так замечательно относится к своей семье – супруге, детям. Но, если ты президент, то граждане твоей страны становятся твоими родственниками, и за них ты должен переживать, так как за свою семью», — сказал Илларионов.

Ранее мы сообщали, что Пушилин поставил ультиматум ВСУ и пригрозил ударом. 

 

 


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