Пушилин поставил ультиматум ВСУ и пригрозил ударом: главарь «ДНР» дал время до 3 сентября

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин начал угрожать украинской армии. Представитель террористов в ультимативной форме требует от Украины отвести войска на двух участках – в районе населенного пункта Шумы и в районе населенного пункта Петровское. Главарь непризнанной «республики» дал время ВСУ до 3 сентября 2020 года.

Об этом главарь террористов написал в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

«Глава» так называемой «ДНР» отметил, тот факт, что уже месяц, как в зоне боевых действий на Донбассе сохраняется перемирие. Но, по его словам, не обошлось без нарушений со стороны ВСУ.

Главарь террористов решил обвинить украинских военнослужащих в нарушении «Дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе». «Руководитель ДНР» заявил, что ВСУ якобы используют летательные аппараты и оборудуют свои позиции. По словам главаря непризнанной «республики», в районе поселка Шумы ВСУ якобы передвигают свои траншеи к арке водовода «Северский Донец – Донбасс». То же самое, по его словам, ВСУ делают и в районе Петровского.

Главарь террористов требует, чтобы на данных участках ВСУ отвели свои войска и вернулись к тем позициям, которые они занимали 22 июля 2020 года. Главарь псевдореспублики дал время ВСУ до 3 сентября.

В случае невыполнения, главарь террористов угрожает отдать приказ «народной милиции ДНР» уничтожить траншеи и укрытия ВСУ на данных участках.

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