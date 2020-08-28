Я поставил новые задачи – Пушилин рассказал, какую помощь подготовил для жителей «ДНР»

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин на днях встретился с активом общественного движения «Донецкая Республика». Он поставил им соответствующие задачи по сбору информации, чтобы восстановить и развить отрасли так называемой «республики».

Об этой информации сообщил Пушилин в своем «Телеграме», передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале сепаратистский главарь начал перечислять достижения различных структур ОРДО, которые, по его словам, стараются делать все возможное для жителей Донбасса. Он сообщил, что активисты «ДР» и «Здоровое движение» уже успели помочь многим людям: убирали, ходили за продуктами, решали бытовые проблемы.

«Я поставил новые задачи перед ОД «ДР». Они будут осуществлять сбор информации ради Программы восстановления и развития на 2021 год. Кроме того, подал запрос на организацию централизованной подготовки пакетов документов на получения паспортов республики для членов «ДР», — сообщил он.

В самом конце Пушилин сказал, что вышеупомянутые организации помогли «ДНР». По его словам, они стали надежным механизмом поддержи «республики». И модернизация этих структур – именно то, что он подготовил для жителей «ДНР».

Напомним, сложная ситуация на КПВВ Донбасса: жители «ДНР» обратились к «властям» с важным требованием.