Фокин отправил в парламент заявление, по поводу выборов в ОРДЛО — Разумков

Подобное заявление о том, чтобы провести местные выборы на временно оккупированных территориях ранее уже отправил в Раду глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Сейчас на подобный шаг решился и его заместитель.

Об этом пишет НБН ссылаясь на выступление Разумкова в политическом ток-шоу «Свобода слова».

«Сегодня у нас есть второе письмо по поводу выборов в ОРДЛО, но уже от господина Фокина. Мне кажется, его заявление сильно отличается от того, что прислал в Раду господин Кравчук. Но в любом случае, оба заявления пришли к нам от представителей Украины в Минском процессе».

Как отметил глава украинского парламента, постановление о проведении выборов ВР должна принимать за 90 дней к дате этих самых выборов. А если начать вносить изменения в постановление сейчас, то это будет прямым нарушением закона и может привести к срыву местных выборов по всей стране:

«Если мы сейчас начнем вносить какие-то изменения, в уже принятое постановление — то просто нарушим процесс, который уже стартовал. Мы грубо нарушим законодательство».

Поэтому, подытожил Дмитрий Разумков, скорее всего никаких изменений касательно местных выборов в ОРДЛО, парламент вносить не будет.

Для справки:

Постановление о проведении местных выборов приняли 15 июля 2020 года. Согласно документу, выборы состояться 25 октября 2020 года по всей стране, кроме АР Крым и ОРДЛО.

То, что местные выборы не будут проводиться на территории временно оккупированного Донбасса сильно возмутило Российскую Федерацию. По их словам, это прямое нарушение Минских соглашений и так называемой «формулы Штайнмайера». Свое недовольство они высказали на крайней встрече ТКГ.

После этого Леонид Кравчук отправил в Раду письмо, с просьбой пересмотреть постановление о выборах, не противоречит ли оно Минским договоренностям.

Напомним, ранее мы писали, что Разумков ответил на высказывания Фокина по поводу Донбасса.