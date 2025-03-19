Американское издание Politico заявило, что люди из окружения главы Белого дома и соперники украинского лидера провели тайные переговоры, в ходе которых обсуждали досрочное проведение выборов.

Соратники президента США и оппоненты Зеленского считают, что глава государства проигрывает, несмотря на данные последних соцопросов общественного мнения, пишет «НБН».

По данным СМИ, в тайных переговорах приняли участие: спецпосланник главы Америки Стив Уиткофф, сын лидера американцев Дональд-младший, зять президента Джаред Кушнер и пропагандист Такер Карлсон. Эти влиятельные фигуры работают над тем, чтобы ослабить позиции украинского президента.

Издание отмечает, что их деятельность может стать ключевым этапом в политической стратегии Вашингтона, целью которой является подрыв поддержки главы Украины.

Как сообщалось, по результатам соцопроса, поддержка предоставления военной помощи Украине среди жителей США выросла до максимума.