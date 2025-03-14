Представитель Офиса Зеленского в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что в Украине не будут отменять военное положение и проводить выборы, даже если будет принято решение о прекращении огня на 30 дней.

Чиновник объяснил, что кратковременное перемирие с РФ не равно окончанию войны, пишет «НБН».

Кроме того, во время прекращения огня ситуация в Украине будет оставаться непредсказуемой – в таких условиях невозможно гарантировать безопасность граждан на избирательных участках.

Поэтому предложенное США 30-дневное перемирие не разблокирует проведение выборов. Голосование станет возможным в случае начала переговоров о стабильном прекращении огня, который гарантируют нейтральные наблюдатели.

Говоря о заявлениях Путина относительно перемирия, советник главы ОПУ отметил, что кремлевский диктатор дал понять, что он намерен продолжать войну. Подоляк добавил, что РФ должна показать свое истинное отношение к переговорному процессу и завершению боевых действий.

Как сообщалось, аналитики ISW рассказали о рисках, которые несет альтернативное соглашение лидера россиян о прекращении огня.