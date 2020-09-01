Мы воплотим в жизнь планы Захарченко – Пушилин сообщил, к чему готовит «ДНР»

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что его «республика» имеет большие планы на будущее. По его словам, он своими подчиненными будут делать все возможное, чтобы воплотить в жизнь амбициозные планы первого главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Об этой информации сообщил Пушилин в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Сегодня мы вспоминаем героя ДНР – Александра Владимировича Захарченко. Уже два года прошло с тех пор, как его нет с нами. Однако даже сейчас нам тяжко воспринимать эту невосполнимую утрату», — сообщил в начале Пушилин о своем предшественнике.

После этого нынешний главарь террористов из ОРДО начал рассказывать биографию Захарченко, а также свое отношение к нему.

«Он бы еще много сумел сделать для своей страны, если бы не подлый теракт противников. Власти Украины хотели этим слоить дух Донбасса, но не вышло. Мы воплотим в жизнь планы Захарченко, все его амбициозные инициативы», — сообщил он в конце.

Напомним, «ДНР» ждут большие перемены – Тинянский сообщил, как Пушилин обустроил себе «кормушку».