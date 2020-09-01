Россия перебрасывает на Донбасс военную технику, разведчиков и снайперов: данные разведки ВСУ

Главное Политика
Ник Петров0
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Пользуясь перемирием, российские оккупационные войска наращивают военное присутствие на Донбассе, перебрасывая военную технику, а также своих разведчиков и снайперов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Военная техника РФ следует на Донбасс.
Россия использует перемирие для наращивания военного присутствия на Донбассе. Фото: lifedon.com.ua.

Так, по данным разведки ВСУ, через участки границы, неподконтрольные Украине из Российской Федерации продолжаются поставки в ОРДЛО военной техники, вооружения и имущества.

«На прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Также, по сообщению украинской разведки, подразделения боевиков продолжают комплектоваться российскими наемниками, прошедшими спецподготовку в Южном военном округе РФ по особым военным специальностям: разведчиков, снайперов и связистов.

Это все происходит на фоне объявленного перемирия, при котором запрещено проводить обстрелы, а также задействовать снайперов и разведчиков.

Ранее сообщалось о том, что в России начался процесс смены власти.


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