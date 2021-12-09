Об этой информации сообщил «Фокус», передает «НБН».

Отмечается, что на первом месте оказался президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним же поместили ключевого человека из Офиса Президента – Андрея Ермака. Однако удивило некоторых то, что яркий представитель олигархов страны Ринат Ахметов находится на втором месте. По мнению читателей, он влияет на страну скорее с помощью возможностей и денег, а не политического вмешательства.

На третьем месте оказался глава важной институции Украинского государства – Алексей Данилов, который руководит Советом национальной безопасности и обороны страны.

Совсем не ожидали читатели увидеть в списке журналиста Дмитрия Гордона, который занял 18 позицию. Удивление было из-за того, что Гордон имеет в своем распоряжении только СМИ, но никаких политических рычагов у него не присутствует (во всяком случае, официально).

Не меньшее удивление вызвал тот факт, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вовсе не попал в список. Как заявляют люди, данная персона слишком зависима от президента Зеленского, и потому не может в полной мере считаться влиятельной фигурой.

Напомним, Карасев ответил, какой политик Украины сильно выделяется среди остальных: названо единственное имя.