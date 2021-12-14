Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале журналист отметил, что именно Кремль начал проигрывать войну с Украиной на Донбассе. Он сослался в этом плане на то, что Украина засекретила данные касательно использования ударных дронов типа Bayraktar TB-2. Кроме того, Киев засекретил и использование ракетных систем Javelin.

«Для РФ здесь нет ничего хорошего. Главная цель сохранения такого секрета – это неожиданный шаг по РФ. Хотя кое-какие данные уже просочились в пространство, но Кремль не станет наступать, зная, что на любом участке фронта столкнется с высокотехнологичным вооружением, которому ничего не сможет противопоставить», — сказал Кушнарь.

Затем он сослался на то, что ВСУ уже имеет около 50 пусковых установок наряду с 360 ракетами, которые могут сдерживать танковую атаку со стороны оккупированного Донбасса. Что примечательно, по информации Кушнаря, Америка готова еще больше оснастить ВСУ.

«Цена наступления для Путина поднимается с каждым днем. Такое расположение армии Украины подрывает его позиции в военным рамках. Тот факт, что у нас увеличилась эффективность «Джавелинов», а также «Байрактаров» говорит об ослаблении ВС РФ вместе с их террористами из ОРДО и ОРЛО. В свою очередь, это подрывает политическую позицию Кремля. Иными словами, Кремль проигрывает в конфликте на Донбассе. Путин начал терять образ несломленного мачо. Это самое страшное для него. Вот почему начались эти лихорадочные инициативы по скоплению ВС РФ около границ Украины, не говоря уже о смехотворных требованиях к НАТО», — заключил Кушнарь.

Напомним, соцопрос показал, кто станет следующим президентом Украины: люди избрали неожиданного кандидата.