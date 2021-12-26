Как информирует «НБН», в эфире «Большой пятницы» на телеканале «Украина 24», отвечая на вопрос ведущей о том, какой бы совет Савченко дала Петру Порошенко, она сказала:

«Политик, который сидит в тюрьме – это далеко не святой великомученик. Тот самый Медведчук, та же Юлия Тимошенко. В тюрьмах сидят множество людей, и много из них невиновны, и они борются с этой системой. А здесь, как только политик решил сесть в тюрьму, сразу же святой… Нет! Сказать честно – не святой, и очень часто – злодей, и очень часто должен сидеть. Но, если мы уже говорим о правосудии, то Зеленский ничего такого не делает, что делает Порошенко. И я не могу согласиться с мнением, что бывших президентов нельзя преследовать».

Она продолжила:

«Петр Порошенко, когда пришел к власти, начал ломать судебную систему. Он подминал под себя суды. Ну, это же было? – Было! Он посадил меня в тюрьму. Это было? – Было. И сказать, что он сейчас не заслуживает на такую же отдачу от шестого президента, а шестой не будет от седьмого, это нужно изменить традицию в Украине».

В итоге Надежда Савченко перешла к совету Порошенко, заявив:

«А посему, если говорить о советах для Порошенко, то я посоветую ему – убегай! И чем дальше, тем лучше! Почему политики должны сидеть, к примеру, Навальный, Саакашвили? Во первых, они не сидят так жестко, как должны. Во-вторых, у них настолько изменилась группа крови, что они живут уже своей популярностью, вниманием общества… И если на них уже не обращают внимания, то они уже садятся в тюрьму, чтобы на них обратили внимание. И эта болезнь и у Навального, и у Саакашвили, и у Тимошенко, которая думала, что благодаря тюрьме она станет президентом. Это болезнь политиков. К примеру, когда меня посадили, меня никто не предупреждал, не оглашал подозрение. Я никуда не убегала, и не пряталась. А что сделал Порошенко, который строит из себя гетьмана? Он кричал русским языком: «Поехали, поехали, й*б твою мать». И, когда он корчит перед всеми из себя патриота, то здесь он высказался на русском! Потому я желаю ему – драпай, как можно дальше. В Украине спокойнее будет!».

Стоит отметить, что такими словами Савченко сорвала шквал оваций в студии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Чалый рассказал, кто дал указание открыть дело против Петра Порошенко.