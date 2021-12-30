Об этой информации сообщил «ТСН», передает «НБН».

«Если рассматривать Раду с точки зрения ее эффективности, то для президента вместе со всей его командой важна только одна деталь – это его способность для принятий реформаторских законопроектов», — сообщил Подоляк.

Затем он дополнил, что на фоне вышеупомянутого никто не собирается сегодня распускать Парламент, поскольку на то нет никаких причин.

«В Раде нардепы занимаются своей работой. Конечно, есть свои проблемы. Но Парламент сегодня является весьма эффективным. Что же насчет слухов по поводу досрочных выборов в Парламент, то это спланированный политтехнологический прием», — заключил Подоляк.

Напомним, как сообщалось ранее, Рада предложила еще одну инициативу по обязательному призыву женщин: подробности.