Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.



По информации издания, «слуги» уже три месяца ведут разговоры о том, чтобы дать новое название своей партии. Такие мысли возникли у депутатов из-за двух причин:



падение рейтингов политсилы

скандалы вокруг членов партии

«Очень много скандалов со «слугами», рейтинг катится вниз, нужно весь этот негатив как-то перебить. И новое название — это вполне логичный шаг. Хотя окончательно ещё ничего не решено».



Отвечая на вопрос о том, какие могут быть варианты названия, источник ответил, что это будет любое название, но «связанное с фамилией Зеленского»:



«Если ближе к выборам рейтинг президентской партии продолжит падать, то будет всё больше шансов, что партию переименуют. Но пока что решения нет и даже членам партии и фракции о такой возможности не сообщалось».



В комментарии «УП» спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук отметила, что они в политсиле никогда не обсуждали вопрос нового названия политсилы:



«Не впервые уже о нас распространяют разную информацию не самые надежные источники. Если бы мы комментировали все слухи, то мы бы целыми днями только и занимались комментированием».

Напомним, ранее мы писали, что нардеп от «СН» купил один из украинских телеканалов.