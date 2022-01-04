Об этом Виталий Портников заявил в студии телеканала «Espreso.TV», передает «НБН».

По словам Виталия Портникова, в Кремле не собираются вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В Кремле поставили на карьере Зеленского крест. Они не собираются с ним говорить», — сказал Портников.

По словам журналиста, в 2021 году об этом четко заявил в своей статье экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Портников отметил, что Медведев, как один из самых приближенных к Путину людей, в своей статье передал мысли президента РФ.

«Мы должны четко сказать, что Путин не будет разговаривать с Зеленским. Только, если Зеленский выступит с четкой и ясной программой полной капитуляции Украины перед страной-агрессором. И Зеленский не будет этого делать», — заявил журналист.

Портников добавил, что глава Кремля Путин согласиться вести диалог лишь с тем, кто будет готов пойти на капитуляцию.

Стоить отметить, что недавно Виталий Портников рассказал, что ждет Украину после войны на Донбассе.