Об этой информации сообщил Glavcom.ua, передает «НБН».

Данным казусным фото экс-президент поделился в совместном фотоальбоме в рамках подведения итогов 2021 года. Фотография была сделана в Швеции в октябре прошлого года Михаилом Палинчаком. Сам пост подписан как «самые памятные моменты».

На фото запечатлён сам Порошенко, а рядом ребенок, у которого на голове покупательская корзина. При этом лидер «Европейской Солидарности» снисходительно смотрит на озорника.

Пользователи социальной сети начали моментально реагировать на публикацию Порошенко. В комментариях к опубликованному фото некоторые спрашивают, не видел ли экс-глава государства на прилавках данного магазина скумбрию по 8 гривен, о которой не так давно говорила Елена Зеленская. Другими выдвигались предположения, кто же может скрываться под корзинкой. Самым распространённым вариантом оказался президент Украины Владимир Зеленский.

Обсуждения снимка продолжаются и в социальной сети «Фейсбук» попросили пользователей придумать наиболее остроумную подпись к нему.



Ранее сообщалось, Порошенко спрогнозировал печальную судьбу для Путина: экс-президент сказал, что станет с лидером РФ.