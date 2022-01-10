Об этом пишет Bloomberg, передает «НБН».

Ни для кого не является секретом то, что российские государственные СМИ подконтрольны Кремлю. На российском телевидении и в других средствах массовой информации враждебно освещают события связанные с Украиной. Иногда градус накала в российских СМИ повышается, а иногда наблюдается обратное.

Эксперты отмечают, что по сравнению с последним месяцем 2021 года, российские СМИ снизили враждебность в освещении темы Украины.

Кроме того, специалисты отмечают, что нынешняя ситуация очень напоминает события, которые происходили весной 2021 года. Тогда Россия наращивала свое военное присутствие возле границ Украины, а российские СМИ ужесточили риторику в адрес Украины.

Риторика СМИ страны-агрессора снизила свой накал после того, как в конце апреля 2021 года Минобороны РФ объявило об отводе части войск от украинской границы.

Bloomberg пишет, что тогда российские СМИ изменили свою риторику в адрес Украины, так как США предложили президенту РФ Владимиру Путину встретиться с американским президентом Джо Байденом в Женеве (в итоге, как известно, лидеры государств встретились 16 июня, — ред.).

Нынешнее сдерживание накала в российских СМИ эксперты объясняют переговорами по безопасности между США и РФ в Женеве.

Стоить отметить, что ранее украинский журналист Денис Казанский показал, во что РФ превратила Донецк. Он подчеркнул, что об этом никогда не расскажут российские пропагандисты.