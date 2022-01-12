Об этом он заявил в студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова», передает «НБН».

По словам журналиста Дмитрия Гордона, Владимир Зеленский не оставил планов «съехать» с Банковой и перевести Офис президента в другое место. Однако, по мнению журналиста, это будет очень сложно сделать, а еще очень дорого.

«Там вся связь, все коммуникации, куча всего, без чего нельзя. Если все по-новому делать, то придется огромные деньги потратить», — заявил представитель СМИ.

Журналист также отметил, что он знает, куда президент хочет перевести Офис президента.

«Я даже знаю, куда. В Голосеево, в район Выставки (ВДНХ, — ред.), там есть место», — сказал Гордон.

При этом ведущий программы Василий Голованов отметил, что там проходили съемки сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Затем Гордон сказал, что в планах перевести не только ОП, но и Верховную Раду Украины, и Кабинет Министров Украины.

«Есть планы перевести Офис президента, Верховную Раду, кабинет Министров в район Выставки достижений народного хозяйства», — поведал Гордон.

Кроме того, журналист заявил, что власть не советуется с народом по поводу принятия решений. Он заявил, что все решается за закрытой дверью.

«Никто не отвечает людям, ни на какие вопросы, оторванность от жизни. И так поступали большинство президентом Украины. Пока они не попадут в этот кабинет, они живут их интересами, а стоит только оказаться там – словно улетают в космос», — заявил Гордон.

К слову, Гордон также сообщил неожиданную информацию о президентских амбициях Владимира Зеленского.