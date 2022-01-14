Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Петра Порошенко для «Настоящего времени«.

Экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» уверен, что его точно не арестуют по прилету в Украину. Более того, Порошенко заявил, что главная цель украинской власти — напугать его уголовными делами:

«Господин Зеленский, за пять лет в кресле главы государства я дал отпор Путину. Мы сделали это с моей командой и со всей Украиной, мы дали отпор вооруженной агрессии. За эти пять лет мы провели немало реформ. И уж точно не вам меня пугать, а мне не вас бояться».

Политик считает, что Зеленский, занимаясь этим уголовным преследованием, просто пытается отвлечь общественность от более серьезных проблем:

«У меня для вас, Владимир Александрович, плохая новость. Я возвращаюсь. И я делаю это не для того, чтобы защищаться от вас, потому что оно того не стоит. Я возвращаюсь, чтобы защищать свою страну — Украину. Я вернусь в любом случае, понимая все риски. Я знаю всё, чем хочет напугать меня Владимир Зеленский».

На конкретный вопрос о том, как он будет бороться за Украину, если окажется за решеткой, Порошенко ответил:

«За решеткой я точно не окажусь. Не хватит у них ни силы, ни воли, ни духа. Знаете, вообще-то я пятый президент Украины и я не могу находиться в бегах, я не могу предать миллионы украинцев, которые голосовали за меня, за мою команду в 2014 и 2019 годах».

Кстати, на днях политолог Фесенко объяснил, что ждет Порошенко по возвращению в Украину.