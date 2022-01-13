Об этом он сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».
17 января пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко возвращается в Украину. Информацию об этом ранее официально подтвердили в партии «Европейская Солидарность».
Политолог Владимир Фесенко ответил на вопрос, пойдет ли Офис президента на показательное задержание экс-Гаранта прямо в аэропорту «Жуляны».
Эксперт считает, что на Банковой и в руководстве правоохранительных органов пока нет однозначной позиции по поводу задержания известного политика. По мнению Фесенко, на Банковой есть и сторонники, и противники задержания Порошенко.
«Рискну выразить предположение, что есть сторонники такого показательного задержания Порошенко… А есть и противники этого. Потому, что здесь возникают риски конфликтных ситуаций, рост политического напряжения, а в условиях угрозы со стороны РФ не стоит на этом акцентировать внимание», — сказал политолог.
Политолог считает, что на Банковой, и в правоохранительных органах пока нет однозначной позиции по поводу того, что дальше делать с Порошенко.
Кроме того, политолог добавил, что Порошенко получит выгоду от предстоящих громких событий вокруг него сразу же после возвращения, так как политик окажется в центре внимания.
«Звучит парадоксально, но Порошенко выгодно сугубо политически. Чем громче будут события 17 января, тем для него лучше информационно и политически. Поэтому, по моему мнению, команде президента и правоохранителям лучше не стоит делать такой «подарок» Порошенко 17 января», — сказал Фесенко.
Политолог также выразил уверенность, что пятого президента будет встречать огромное количество его сторонников в аэропорту «Жуляны» 17 января.
«Безусловно, подготовка уже идет», — подытожил он.
Стоить отметить, что ранее соратница экс-президента Ирина Геращенко резко обратилась ко всем, кто радовался, что бывший президент «сбежал».
Обсуждение