Об этом он сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

17 января пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко возвращается в Украину. Информацию об этом ранее официально подтвердили в партии «Европейская Солидарность».

Политолог Владимир Фесенко ответил на вопрос, пойдет ли Офис президента на показательное задержание экс-Гаранта прямо в аэропорту «Жуляны».

Эксперт считает, что на Банковой и в руководстве правоохранительных органов пока нет однозначной позиции по поводу задержания известного политика. По мнению Фесенко, на Банковой есть и сторонники, и противники задержания Порошенко.

«Рискну выразить предположение, что есть сторонники такого показательного задержания Порошенко… А есть и противники этого. Потому, что здесь возникают риски конфликтных ситуаций, рост политического напряжения, а в условиях угрозы со стороны РФ не стоит на этом акцентировать внимание», — сказал политолог.

Политолог считает, что на Банковой, и в правоохранительных органах пока нет однозначной позиции по поводу того, что дальше делать с Порошенко.

Кроме того, политолог добавил, что Порошенко получит выгоду от предстоящих громких событий вокруг него сразу же после возвращения, так как политик окажется в центре внимания.

«Звучит парадоксально, но Порошенко выгодно сугубо политически. Чем громче будут события 17 января, тем для него лучше информационно и политически. Поэтому, по моему мнению, команде президента и правоохранителям лучше не стоит делать такой «подарок» Порошенко 17 января», — сказал Фесенко.

Политолог также выразил уверенность, что пятого президента будет встречать огромное количество его сторонников в аэропорту «Жуляны» 17 января.

«Безусловно, подготовка уже идет», — подытожил он.

Стоить отметить, что ранее соратница экс-президента Ирина Геращенко резко обратилась ко всем, кто радовался, что бывший президент «сбежал».