Как информирует «НБН», в материале издания Le Journal du Dimanche говорится, что французский лидер высказался о необходимости провести переговоры с Россией, причем эта необходимость нужна, как никогда ранее.

Цитата из заявления президента Франции:

«Уже давно доказано, что стратегия диалога всегда приносит положительные результаты. В начале января месяца стороны пришли к соглашению относительно того, что будут возобновлены переговоры. Именно этим в настоящее мы и будем заниматься».

Макрон высказал убеждение, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое «вызывает у всех беспокойство за европейскую коллективную безопасность».

Напоследок президент Франции добавил:

«По состоянию на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки делают все то же самое, чем я занимался на протяжении нескольких лет к ряду».

Макрон подытожил, что это весьма сложный путь, «уровень напряженности которого весьма высок».

Как известно, не так давно Макрон сделал анонс проведения встречи в нормандском формате, подчеркнув, что она может состояться уже в ближайшие несколько недель.