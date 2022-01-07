Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», Макрон анонсировал это мероприятие в ходе пресс-конференции по результатам диалога с коллегой из Европейской комиссии для предоставления приоритетов председательства Франции в Евросоюзе на следующие шесть месяцев.

Цитата из заявления Эммануэля Макрона:

«Мы хотим озвучить наше общее видение на архитектуру безопасности Европы. К примеру, в случае с Украиной, мы уже давно это делаем. В рамках нормандского формата. Мы вместе с канцлером Шольцем предложили провести еще одну встречу. Это произойдет на протяжении следующих недель. Геополитическая ситуация, которая сложилась в регионе требует того, чтобы ЕС и Европа предложили свои варианты разрешения конфликта. Нужно, чтобы мы действовали. Необходимо садиться за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по данным ключевым направлениям».

Стоит отметить, что если встреча в нормандском формате таки произойдет, то она будет первой с ноября 2020 года, когда мероприятие проходило в онлайн формате. А до этого стороны в декабре 2019 года встретились в Париже.

Как мы видим, несмотря на заявление представителя Офиса президента Украины Сергея Никифорова о вероятности того, что нормандский формат может прекратить свое существование, он таки может продолжаться.