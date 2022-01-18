Как информирует «НБН», об этом свое мнение в эфире UkrLive, семнадцатого января, высказал украинский политик и политолог Вадим Карасев, согласно словам которого, главной целью всего этого является политическая дискредитация перед выборами.

Цитата из заявления Вадима Карасева:

«Все очень просто. Сегодня весьма выгодно поискать наиболее удобного партнера для второго тура выборов. Я не могу сказать, будут ли эти выборы досрочными, или срочными… Да и значения это не имеет. Для любых выборов, точно. Как в политсиле, так и личном плане для второго тура выборов президента Украины».

По словам Вадима Карасева, Петр Алексеевич является весьма подходящим соперником для действующего украинского лидера Владимира Зеленского, так как его антирейтинг больше.

Относительно судебного вердикта по делу в отношении пятого президента Украины, известно, что судья Печерского райсуда Киева перенес слушание на завтра, 19 января 2022 года, на 14 часов по киевскому времени.