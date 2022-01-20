Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на сайт Министерства финансов США.

Четыре украинских политика попали в санкционный список США. Причина – «попытка дестабилизации Украины по указанию России».

Двое из них являются действующими народными депутатами Украины – они представляют в Раде политическую силу «ОПЗЖ».

Итак, санкции США коснулись:

Народного избранника от «ОПЗЖ» Тараса Козака. Он подозревается в государственной измене, против него в феврале прошлого года СНБО ввел санкции. Он скрывается от следствия. В СМИ появлялась разная информация о его местонахождении. Согласно последним данным, вероятней всего, он сейчас в России;

Попал в санкционный список США и однопартийец Козака – депутат Олег Волошин.

Кроме того, Министерство финансов США внесло в санкционный США двух бывших украинских политиков, времен президентства Виктора Януковича. Это бывший депутат-«регионал» Владимир Олейник. Ранее он также занимал должность мэра Черкасс.

Также фигурантом американских санкций стал Владимир Сивкович. При Януковиче он занимал должность вице-премьера, а позже заместителя секретаря СНБО.

Примечательно, что и Олейник, и Сивкович давно живут в России.

Ранее дипломат Роман Безсмертный рассказал, что произойдет с экономикой России, если США введут новые санкции.