Об этом Тимошенко заявила во время выступления на заседании Согласительного совета Рады, передает «НБН».

На заседании Согласительного совета Верховной Рады Юлия Тимошенко заявила, что сегодня каждую украинскую семью беспокоит вопрос – пойдет ли Россия на полномасштабное вторжение.

«Что вообще делать и как жить дальше? Это главный вопрос, с которым живет общество. К сожалению, власть сначала говорит, что надо успокоиться, а потом говорит, что под угрозой оккупации Харьков. Это еще больше прибавляет паники», — сказала народная избранница.

Депутат заявила, что ее команда считает, что сегодня развернулась жесткая кампания по запугиванию и шантажа Украины для того, чтобы заставить нашу страну пойти на реализацию Минских соглашений и так называемой «формулы Штайнмайера». Тимошенко уверена, что реализация всех вышеупомянутых документов приведет, к тому, что Украина потеряет свой суверенитет и окажется под влиянием страны-агрессора.

«Даже если сейчас мы понимаем, что нас толкают в Минские соглашения, нам надо при любых обстоятельствах укреплять нашу обороноспособность, нашу способность защищать страну и делать это немедленно», — сказала политик.

Тимошенко предложила отбросить все политические амбиции и создать правительство Национального единства. С таким предложением она обратилась к главе государства Владимиру Зеленскому. Тимошенко сказала, что ее команда готова предоставить план, в котором пошагово прописано, как вывести страну из кризиса и защитить людей в непростых социально-экономических условиях.

К слову, накануне Нового года Тимошенко удивила украинцев праздничным образом.