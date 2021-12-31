Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Юлии Тимошенко.

Народная избранница, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко накануне Нового года обновила главное фото профиля на своей странице в соцсети Facebook.

На фото народная избранница предстала в элегантном образе белого цвета. Волосы политик собрала в объемный хвост, оставив свободными некоторые пряди. Свой нежный образ экс-премьер дополнила легким макияжем.

Фото — Фейсбук-страница Юлии Тимошенко

Новое фото политической деятельницы собрало уже больше 10 тыс. «лайков» и больше, чем 1 тыс. комментариев. Часть подписчиков отмечают, что на обновленной аватарке политик заметно помолодела.

«Юля, вы все молодеете». «На свой возраст она выглядит супер». «Красотка», — пишут пользователи.

Другие же поздравляют Юлию Владимировну с наступающими новогодними праздниками.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко загадала новогоднее желание для Украины.