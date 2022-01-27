Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV, передает «НБН».

Президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне наращивания Россией войск возле украинской границы, предостерег своего российского коллегу Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину. Он выразил надежду, что Кремль не пойдет на полномасштабную войну против Украины и захват новых украинских территорий.

«Это не будет мудрым поступком ни для РФ, ни для региона», — сказал руководитель Турции.

Турецкий лидер также заявил, что кризис необходимо решать «без применения военной силы». Эрдоган призвал Украину и РФ к диалогу и озвучил предложение, о котором ранее он уже говорил. Руководитель Турции сказал, что его страна готова стать посредником в переговорах между сторонами.

Также в этом же интервью Эрдоган заявил, что в случае если Россия начнет новую военную операцию против Украины, то Турция будет выполнять требования членства НАТО.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стоить отметить, что ранее одиозный депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский дал понять, что президент РФ Владимир Путин не собирается лететь на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию. Российский парламентарий сказал, что для руководителя РФ «это неуважение».