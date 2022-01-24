Об этом сообщает «НБН».

Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский дал понять, что глава Кремля Владимир Путин не собирается соглашаться на переговоры с президентом Владимиром Зеленским при посредничестве турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Соответствующее заявление российского политика появилось на YouTube-канале партии «ЛДПР».

На днях, как известно, президент Турции предложил провести переговоры между Путиным и Зеленским в Анкере.

Жириновский заявил, что лететь в Анкару на встречу с Зеленским – это «неуважение» по отношению к Путину.

«Это просто неуважение к нашему президенту… Мы его не признали, как президента. Не было официального заявления, что мы признаем итоги выборов в Украине. Никакая площадка нам не нужна. Любые переговоры с Зеленским исключаются», — сказал депутат Госдумы РФ.

Кроме того, депутат страны-агрессора заявил, что украинскому президенту пора бежать из страны вместе со всей политической «верхушкой».

«Зеленскому пора собирать чемоданы и бежать из страны и его чиновникам и министрам. Украинцы уже закупаются спичками, покупают соль и гречку. Они понимают, что любое будущее обострение приведет к окончательному кризису», — сказал он.

Также не обошлось без очередной порции угроз в адрес Украины. Российский политик снова пригрозил захватом украинских территорий и присоединением их к РФ.

«Будут малороссийские губернии», — заявил он.

Стоить отметить, что Жириновский неоднократно делал антиукраинские заявления и открыто призывал к атаке на Украину.