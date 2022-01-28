Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию президента Зеленского для иностранных СМИ.

Ранее шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил о готовности Кремля принять украинского лидера Владимира Зеленского в РФ для переговоров с Путиным. Однако Лавров заявил, что Путин готов говорить лишь о двухсторонних отношениях между странами, а о Крыме и Донбассе – нет.

Президент Зеленский ответил на приглашение российского министра.

«Зачем делать приглашение в таком формате? Чтобы тот человек отклонил приглашение? Зачем об этом говорить… Ты же взрослый, с большим опытом человек. Зачем предлагать то, что будет безрезультатно», — сказал украинский лидер.

Приглашение главного российского дипломата, Зеленский назвал «большим цинизмом».

Кроме того, он дал понять, что никогда не согласиться на переговоры с Россией, где на повестке дня не будет вопроса деоккупации Донбасса. Президент отметил, что «сейчас весь мир говорит о Донбассе».

К слову, на пресс-конференции Зеленский сказал, есть ли у него разногласия с президентом Байденом.