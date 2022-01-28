Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на трансляцию пресс-конференции президента Украины.

Отвечая на вопросы представителей иностранных СМИ, президент Владимир Зеленский призвал страны Запада предотвратить возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину. Президент считает, что такие меры, как санкции против страны-агрессора нужно вводить превентивно, а не после.

«Я не знаю, что будет потом. Если будет полномасштабная война, то зачем нам санкции потом», — сказал президент Украины на пресс-конференции.

Кроме того, президент сказал, что на фоне новых угроз со стороны РФ Украине нужна конкретика по поводу членства нашей страны в НАТО.

Также во время пресс-конференции украинский лидер опроверг информацию о том, что между ним и президентом США Джо Байденом существуют какие-то разногласия. Президент уверяет, что между ним и его американским коллегой нет никаких недоразумений.

«У нас нет недоразумений с президентом США». – заявил Гарант Конституции.

Ранее появилась информация о том, что 28 января Путин и Макрон провели переговоры по телефону. Разговор коснулся и Украины.